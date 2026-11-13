В Запорожье из-под завалов извлекли тело мужчины, погибшего в результате российского удара
13 ноября в результате российского удара по промышленному объекту в Космическом районе Запорожья погиб мужчина, оказавшийся под завалами. Его смерть подтверждена.
«Подтвердилась гибель мужчины, который оказался под завалами в результате российского удара по промышленному объекту в Космическом районе Запорожья», — написал глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Михаил Семикин в Telegram-канале.
В результате российского удара по поселку в Запорожской области ранены шесть человек.
ВСУ нанесли удары по двум складам боеприпасов армии РФ в Запорожской области и по объектам противника в Донецкой области.