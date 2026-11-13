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В Запорожье из-под завалов извлекли тело мужчины, погибшего в результате российского удара

UA NEWS 13 Ноября 2026 13:12
В Запорожье из-под завалов извлекли тело мужчины, погибшего в результате российского удара

13 ноября в результате российского удара по промышленному объекту в Космическом районе Запорожья погиб мужчина, оказавшийся под завалами. Его смерть подтверждена.

«Подтвердилась гибель мужчины, который оказался под завалами в результате российского удара по промышленному объекту в Космическом районе Запорожья», — написал глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Михаил Семикин в Telegram-канале.

В результате российского удара по поселку в Запорожской области ранены шесть человек.

ВСУ нанесли удары по двум складам боеприпасов армии РФ в Запорожской области и по объектам противника в Донецкой области.

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