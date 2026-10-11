В Запорожье завершили поисково-спасательные работы после удара со стороны РФ; среди погибших есть дети

В Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, произошедшего 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, в том числе четверо детей, ещё 17 человек получили ранения.

В результате падения российской авиабомбы был разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. Также повреждения получили другие здания и частные дома.

Спасатели разобрали конструкции разрушенного дома и вывезли с места удара около 320 тонн строительного мусора.

К поисково-спасательным и другим неотложным работам были привлечены кинологические расчеты из Донецкой и Днепропетровской областей.

По данным ГСЧС, в результате российского авиаудара по Запорожью погибли 20 человек, в том числе четверо детей. Еще 17 человек получили ранения, среди пострадавших — трое детей.

После завершения поисково-спасательной операции коммунальные службы приступили к восстановительным работам. Они занимаются ликвидацией последствий российской атаки.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

В течение суток подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за все время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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