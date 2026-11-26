В Запорожье число пострадавших в результате российского обстрела Днепровского района в четверг, 26 ноября, возросло до четырёх человек. В то же время автомобильное движение по дамбе ДнепроГЭС частично возобновили — теперь по ней можно проехать из центра города на правый берег Днепра. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом.

«Число раненых возросло до 4 человек», — написал глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. При этом руководитель ОВА не уточнил, в каком состоянии находятся пострадавшие. Информации об изменении числа погибших пока также нет.

Движение по плотине ДнепроГЭС частично возобновлено

Кроме того, после российской атаки частично открыли автомобильное движение по плотине ДнепроГЭС. Теперь водители могут проехать по ней в направлении от центра Запорожья на правый берег Днепра. Во время обстрела движение по плотине было полностью перекрыто в обоих направлениях. Это ограничение действовало на время атаки и ликвидации её последствий.

На данный момент проезд восстановлен лишь частично. Поэтому водителям следует учитывать возможные ограничения при планировании маршрута. Напомним, ранее после российского удара по Днепровскому району Запорожья сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Впоследствии число раненых возросло до четырёх. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в своём Telegram-канале.

В четверг, 26 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек, а ещё один получил ранения, сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Удар пришелся по Днепровскому району города, где зафиксировано попадание по транспортной инфраструктуре.

В воскресенье, 22 ноября, в Запорожье возобновили движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Теперь водители снова могут пользоваться этими переправами.

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