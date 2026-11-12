Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что предложение Путина может быть попыткой повторить сценарий в Олешках в Херсонской области.

Тогда россияне под прикрытием гуманитарной операции завезли технику и провели ротацию личного состава.

По словам Литвина, в первую очередь необходимо выяснить все детали российской инициативы.

Ранее Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по образцу операции в Олешках. Он заявил, что для разминирования территории вблизи города россиянам понадобится пять суток.

Источник: РБК-Украина

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ. Об этом сообщают СМИ.

Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения мира в Украине.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

Напомним, в захваченных Олешках резко снизилась активность российских военных.

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