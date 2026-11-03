В Житомире после удара со стороны России повсеместно отключилось электричество, создаются пункты сопротивления

Во вторник, 3 ноября, российские террористы совершили нападение на энергетическую инфраструктуру в Житомире. Власти готовятся к развертыванию пунктов непоколебимости.



Об этом сообщает Житомирский горсовет.

«Если к утру электроснабжение не будет восстановлено, завтра, 4 ноября, с 9:00 в Житомирской общине будут развернуты пункты стойкости. Здесь можно будет согреться, зарядить мобильные устройства и воспользоваться интернетом», — говорится в заявлении.

Адреса пунктов стойкости можно найти на сайте Житомирского горсовета и по ссылке.

Напомним, что после российского удара в Житомире 3 ноября пропало электроснабжение, о чем сообщают местные Telegram-каналы. Также жители города пишут о перебоях с водой.

До этого стало известно, что в Житомирской области после российской атаки обесточены более 650 населенных пунктов.

Ранее российские беспилотники атаковали Житомирскую область. Повреждения получили объект энергетической инфраструктуры, амбулатория, жилой дом и частное предприятие. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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