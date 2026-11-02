По данным Министерства обороны Украины, в течение октября 2026 года потери российской армии в убитых и тяжелораненых составили 54,4 тысячи военнослужащих.

В ведомстве заявили, что это самый высокий месячный показатель за всё время полномасштабной войны.

Также в октябре был зафиксирован суточный рекорд. 21 октября украинские силы поразили 2250 российских военнослужащих.

Источник: Министерство обороны Украины

За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской территории, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь территорий, которые удалось захватить российским оккупационным войскам за тот же период.

Украинские военные в третий раз эвакуировали раненого сослуживца с поля боя с помощью беспилотной системы StarGate от компании SkyFall.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.

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