В октябре Россия потеряла рекордное количество военнослужащих с начала войны

По состоянию на 29 октября потери российских войск в живой силе за текущий месяц достигли 49 040 человек. По данным Генерального штаба ВСУ, это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В Генштабе напомнили, что предыдущий рекордный показатель был зафиксирован ещё в декабре 2024 года — 48 670 человек.

Среднесуточные потери противника в октябре на данный момент составляют около 1 750 человек.

«Потери армии РФ стабильно растут: в феврале 2026 года — 26 090 человек, в сентябре — 46 230, в октябре (по состоянию на 29 октября) — 49 040», — отметили в Генштабе.

Это важно, потому что темпы потерь врага превышают его способность пополнять свои подразделения, и каждый месяц войны обходится армии РФ всё дороже, подчеркнули военные.

Об этом Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил в Facebook.

Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 29 октября.

Ранее Генштаб сообщил о 181 боевом столкновении за сутки, больше всего атак — на Покровском направлении.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 октября 2026 года и самые горячие направления.

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Подразделения Сил обороны Украины в течение 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли успешные удары по военным объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В частности, были поражены склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Дяково в Луганской области и Огороднее в Донецкой области, что существенно снижает огневые возможности противника на фронте.

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