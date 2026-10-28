Участнику захвата Славянска и командиру разведывательного взвода так называемой ДНР предъявили подозрение

Прокуроры Черкасской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении гражданину Украины, который, по данным следствия, принимал участие в захвате Славянска и командовал разведывательным взводом группировки «ДНР». Ему инкриминируют участие в террористической организации и содействие её деятельности по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в апреле 2014 года мужчина добровольно вступил в силовой блок так называемой «ДНР» и принимал участие в захвате города Славянска Донецкой области. Во время этих событий он оказывал вооруженное сопротивление правоохранителям и военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

В декабре 2014 года его назначили командиром разведывательного взвода одного из незаконных вооруженных формирований. По версии следствия, до декабря 2016 года подозреваемый продолжал участвовать в вооруженном противостоянии с украинскими силами обороны на территории Славянска и Николаевки.

В частности, он применял огнестрельное оружие против украинских военнослужащих и бронированной техники, содействуя деятельности террористической организации.

Досудебное расследование проводят прокуроры Черкасской областной прокуратуры совместно с сотрудниками УСБУ в Черкасской области.

В настоящее время принимаются меры по розыску подозреваемого. Расследование продолжается.

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Источник: Черкасская областная прокуратура

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