Российские атаки на украинские порты и экспортные маршруты создают угрозу глобальной продовольственной безопасности и ставят под угрозу средства к существованию миллионов людей, в частности в странах, зависимых от украинского аграрного экспорта.

По словам главы МИД, Кремль продолжает пытаться сорвать поставки украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

«Кремль вновь ставит под угрозу средства к существованию миллионов людей, в частности в странах, зависимых от украинского агроэкспорта. Украина и впредь будет делать все от нее зависящее для обеспечения мировых поставок продовольствия, несмотря на попытки России их сорвать», — написал Сибига.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил Латвию и её президента Эдгарса Ринкевичса за председательство на заседании Совета Безопасности ООН. Латвия впервые в истории председательствует в этом органе.

Также Андрей Сибига отметил участие в заседании Турции, Индии, Египта и Филиппин. Он подчеркнул, что последствия российской войны против Украины выходят далеко за пределы европейского континента.

По словам Сибиги, в преддверии зимнего периода Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины, пытаясь лишить миллионы украинцев электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Кроме того, глава МИД Украины заявил, что пребывание России на месте постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое ранее принадлежало Советскому Союзу, является незаконным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады разведки и военных о ситуации с безопасностью в Черном море и на маршрутах экспорта зерна. По итогам совещания были определены дополнительные силы и средства, необходимые для защиты судов и портовой инфраструктуры. Соответствующие задачи получили украинские дипломаты и правительственные чиновники.

Напомним, Россия соглашается на промежуточную договоренность с Украиной по Черному морю без заключения постоянного мирного соглашения. Турция тем временем готовит предложения для достижения договоренностей и обсуждает их с украинской и российской сторонами.

Российская делегация в ходе переговоров в Абу-Даби заявила, что не имеет полномочий обсуждать деэскалацию в Черном море и прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 16 ноября, принял участие в первой сессии министерской встречи, посвященной реализации Черноморской стратегии Европейского Союза. Обсуждение было сосредоточено на межрегиональной повестке дня в сфере транспортной связности.

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