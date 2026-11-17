Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что движение поездов между странами будет приостановлено 17 и 18 ноября. По его словам, российский беспилотник упал примерно в 300 метрах от железнодорожного вокзала Мукачево.

По информации венгерского премьера, поезд, прибывший из Венгрии, был остановлен, а венгерский персонал высадили из него.

«Недавно в Закарпатье российский дрон упал в 300 метрах от железнодорожного вокзала Мукачево. Венгерский персонал поезда, прибывшего из Венгрии, высадили. Сегодня и завтра мы приостанавливаем железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной», — сообщил Мадьяр.

Венгерский премьер не уточнил, какие именно международные рейсы подпадают под ограничения и когда ожидается полноценное возобновление движения после 18 ноября.

Также пока нет подробной информации о возможных повреждениях железнодорожной инфраструктуры Мукачево в результате атаки. Сообщений о пострадавших в приведенном заявлении нет.

Источник: Петер Мадяр

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