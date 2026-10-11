Украина готова прекратить удары по российским НПЗ при условии прекращения атак на энергетику, — Зеленский

Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Глава государства поблагодарил украинские экстренные службы, которые помогают людям и ликвидируют последствия российских атак.

«Благодарен всем нашим экстренным службам, которые всегда рядом с нашими людьми и устраняют последствия жестоких российских ударов. Только сегодня утром завершились поисково-спасательные работы в Запорожье, где Россия убила 23 человека, четверо из них — дети. Вчера в Харькове россияне нанесли удар по медицинскому учреждению, этой ночью были российские удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам, энергетике. Утром россияне нанесли удар по пятиэтажному дому в Славянске — там полностью разрушен подъезд, под завалами могут находиться люди», — отметил Зеленский.

По словам президента, в течение недели российские войска применили около 1450 авиабомб, 75 ракет различных типов и более 1640 ударных беспилотников. Примерно 60% дронов были реактивными.

Зеленский также сообщил, что Украина продолжит координировать действия с международными партнерами. В частности, запланированы переговоры с европейскими лидерами об усилении оборонной поддержки.

«Сегодня продолжим координацию с партнерами — состоятся переговоры с европейскими лидерами. Фактически ежедневно на разных уровнях мы координируемся и работаем над дополнительными оборонными пакетами, прежде всего по ПВО и боеприпасам для боевой авиации. Все для защиты жизней наших людей и интересов Украины», — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что, по его мнению, причиной войны в Европе является Россия. Он заявил, что удары по энергетической инфраструктуре можно прекратить уже сейчас, однако российский лидер Владимир Путин не демонстрирует готовности к этому.

«Уже сегодня реально остановить удары по энергетике, но Путин не хочет этого делать. Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями», — подчеркнул Зеленский.

Таким образом, президент подтвердил готовность Украины к взаимному прекращению ударов по энергетическим объектам при условии, что Россия также прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в Facebook российские удары по Украине в течение недели.

В нескольких областях Украины применяются аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российской атаки. Ранее обнародованные графики почасовых отключений в настоящее время не действуют.

В Киеве и Киевской области утром 11 октября ввели экстренные отключения электроэнергии. Решение было принято по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

Текущие отключения света в Украине вызваны не дефицитом электроэнергии, а массированными ударами РФ по магистральным сетям и подстанциям.

В субботу, 10 октября, в части регионов Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Причина — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты.

В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

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