Украина готовит новые гуманитарные миссии по эвакуации граждан при поддержке Мелании Трамп — Лубинец

Украина разрабатывает новые гуманитарные миссии по спасению людей, оставшихся на временно оккупированных территориях. К этой работе планируется привлечь американских партнеров, в частности команду первой леди США Мелании Трамп, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Об этом в программе «Теперь главное» на канале «Эспрессо» заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, во время подготовки гуманитарной миссии в Олешках украинской стороне удалось при участии Мелании Трамп и ее специального представителя Марка Бекмана разработать новый механизм взаимодействия с Россией. Он предусматривал физическое присутствие представителей трех стран на территории, контролируемой РФ, чтобы сделать процесс оказания помощи более открытым.

Этот механизм позволил вернуть на подконтрольную Украине территорию граждан, которые хотели выехать из Олешек. В то же время, по словам Лубинеца, в подобной помощи нуждаются жители других населенных пунктов Херсонской области и оккупированных территорий в других областях.

В настоящее время украинская сторона анализирует результаты первой миссии и определяет, что необходимо усовершенствовать для более эффективной защиты граждан. Лубинец отметил, что вопрос о возможных следующих гуманитарных миссиях уже обсуждался с американскими партнерами и российской стороной.

«Лично Мелания Трамп подтвердила, что она готова поддерживать подобные гуманитарные инициативы, гуманитарные миссии, делать все, чтобы физически спасать граждан Украины», — подчеркнул омбудсмен.

Он также сообщил, что после возвращения украинской делегации из Вашингтона общение с командой первой леди США продолжается практически ежедневно. По словам Лубинеца, в ближайшее время это сотрудничество может принести новые положительные результаты.

До этого Лубинец анонсировал дополнительную эвакуацию из Олешек и окрестных сел.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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