Украина может провести испытания первой европейской системы противоракетной защиты уже этой зимой, — Зеленский

Украина готовится к испытаниям первой европейской системы противоракетной защиты. Испытания новой разработки могут состояться уже этой зимой.

Проект создается в тесном сотрудничестве с международными партнерами, в частности с представителями оборонного сектора Дании. По словам Владимира Зеленского, сейчас Украина максимально сосредоточена на разработке системы, способной противостоять российским ракетам.

«Надеюсь, зимой мы испытаем первую европейскую систему противоракетной защиты», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина не может самостоятельно реализовать столь масштабный оборонный проект и нуждается в поддержке международных партнеров.

Владимир Зеленский поблагодарил союзников и датскую оборонную промышленность за эффективное сотрудничество и активное участие в разработке совместных инициатив.

Об этом 11 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Напомним, баллистическая ракета FP-9 проходит заключительные испытания.

Балистическая ракета FP-7 прошла боевое применение, однако её использование экономически нецелесообразно из-за высокой стоимости.

Читай нас в