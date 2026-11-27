Киев передал международным партнерам условия возможного прекращения огня в акватории Черного моря и ожидает реакции Москвы. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в ходе конференции «Продовольствие из Украины».

По словам министра, Киев готов играть роль гаранта мировой продовольственной безопасности и поэтому выступил с таким предложением, чтобы восстановить свободу судоходства и обеспечить беспрепятственный экспорт агропродукции.

«Мы готовы к перемирию. Мы благодарны Индии, Турции и Египту, которые играют активную и важную роль в деэскалации в Черном море, а также в посредничестве. Сейчас мы ждем ответа от России. Все наши предложения были переданы», — сказал он.

В то же время Сибига отметил, что Москва каждый раз выдвигает «нереалистичные требования», когда Киев передает партнерам предложения о перемирии в Чёрном море.

«Сейчас власти РФ тоже так поступают. Они сразу предлагают включить в условия нефть. Нефть может быть элементом более широкого энергетического перемирия. Да, мы готовы и к энергетическому перемирию, но оно должно тогда рассматриваться со всеми энергетическими компонентами. А в отношении Черного моря мы сосредоточиваемся на агропродукции. И опять же, мы выдвинули действенные предложения», — пояснил глава МИД.

Он также подчеркнул важность международного давления на Россию для восстановления безопасности судоходства в черноморских водах, сообщает Суспильне.

Ранее Зеленский поручил усилить защиту портов и зерновых маршрутов в Черном море.

Напомним, Россия не соглашается на промежуточную договоренность с Украиной по Черному морю без заключения постоянного мирного соглашения. Турция тем временем готовит предложения для достижения договоренностей и обсуждает их с украинской и российской сторонами.

Российская делегация в ходе переговоров в Абу-Даби заявила, что не имеет полномочий обсуждать деэскалацию в Черном море и прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 16 ноября, принял участие в первой сессии министерской встречи, посвященной реализации Черноморской стратегии Европейского Союза. Обсуждение было сосредоточено на межрегиональной повестке дня в сфере транспортной связности.

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