Украинская противовоздушная оборона уже уничтожает около 70 % российских реактивных беспилотников. В то же время защита от баллистических ракет остается проблематичной из-за критической нехватки ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot.

По словам главы государства, эффективность украинской ПВО в противодействии самым быстрым российским дронам постепенно растет. Сейчас украинские военные перехватывают примерно семь из десяти таких беспилотников.

Зато ситуация с противодействием баллистическим ракетам значительно сложнее. Украине остро не хватает боеприпасов для их уничтожения, в частности ракет-перехватчиков для систем Patriot. Кроме того, поставки необходимых средств противовоздушной обороны задерживаются.

Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Соединённые Штаты уделяют больше внимания странам Ближнего Востока, в то время как Украина по-прежнему нуждается в дополнительных средствах ПВО.

«Жаль, что они сосредоточились на Ближнем Востоке и больше помогают им. Жаль. У нас есть огромные вопросы по этому поводу», — заявил президент.

Он подчеркнул, что задержки с поставками ракет напрямую влияют на возможности Украины защищать гражданское население от российских атак.

«Дефицит этих ракет — это жизни людей», — подчеркнул Зеленский.

Во время интервью президент также высказался по поводу ограничений в работе американской спутниковой системы связи Starlink и её военной версии Starshield на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее украинские военные, управляющие дронами-перехватчиками, рассказали BBC, что некоторые российские «Шахеды» стали слишком быстрыми для украинских беспилотников. Из-за этого вражеские дроны могут преодолевать большее расстояние и проникать глубже на территорию Украины.

Журналисты также спросили Владимира Зеленского, кто именно принял решение об ограничении спутниковой связи на оккупированных территориях.

«Технически — SpaceX, политически — не знаю, действительно не знаю. Это как пинг-понг. Мы спрашиваем одну сторону, а они говорят, что это другая», — ответил глава государства.

Об этом сообщалось в интервью президента Украины Владимира Зеленского BBC.

В ночь на 28 ноября российские войска атаковали Украину 162 ударными беспилотниками, в том числе 74 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 141 вражеский БПЛА. Атака продолжалась по состоянию на утро.

27 ноября 2026 года российский беспилотник атаковал Кременчуг в Полтавской области. В центральной части города повреждены здания двух учебных заведений. В результате удара получили травмы двое детей в возрасте 12 и 13 лет.

В субботу, 28 ноября, российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Днепра. В результате удара ранения получили два человека. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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