Украина начала применять ракеты «Нептун» для нанесения ударов по объектам российского ВПК, — Плетенчук

Военно-морские силы ВСУ переориентировали опыт применения ракетного комплекса «Нептун» на поражение наземных целей российского военно-промышленного комплекса. Такой подход позволяет применять украинское оружие против объектов противника далеко за пределами морской акватории.

По словам Плетенчука, решение изменить направление применения ракетного комплекса было целесообразным, поскольку российские корабли не выходят в море, а украинские военные продолжают использовать имеющиеся возможности для поражения важных целей.

«На самом деле это было мудрым решением — переориентировать наш опыт на уничтожение других типов целей, потому что корабли в море не выходят, а работать нужно. Тем более в этом есть необходимость: объекты российского ВПК разбросаны по обширной территории, и это большое количество объектов», — отметил представитель ВМС.

Он подчеркнул, что Украина располагает необходимыми возможностями как для производства таких средств поражения, так и для их боевого применения. Отечественный оборонно-промышленный комплекс обеспечивает изготовление оружия, тогда как Военно-морские силы имеют опыт его использования.

«Эта синергия привела к тому, что сначала мы поражали наземные объекты в Крыму в тестовом режиме. Но успешно. После этого география стала немного шире», — пояснил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, украинские военные уже способны поражать цели на значительном расстоянии, в частности в глубоком тылу России. Это демонстрирует возможности украинского вооружения и создает перспективы для его дальнейшего развития.

Отдельно представитель ВМС прокомментировал удары по российским аэродромам. Он отметил, что повреждение таких объектов не означает полного лишения противника возможности использовать боевую авиацию, ведь самолеты могут совершать вылеты из других мест.

В то же время перебазирование авиации на альтернативные аэродромы затрудняет её применение и вынуждает Россию тратить больше ресурсов.

Об этом представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телевидения.

В ночь на 15 октября Военно-морские силы Украины нанесли удар по российскому аэродрому в Воронежской области. По сообщению украинской стороны, в результате атаки были поражены шесть бомбардировщиков Су-34М с применением ракеты «Нептун».

В ночь на 7 ноября ракетный удар был нанесён по заводу «Протон» в российском Орле, а по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу нанесли удар беспилотники. После атак на обоих предприятиях вспыхнули пожары.

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