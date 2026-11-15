Украина сократила переработку нефти в России на 30 % и остановила работу 9 ключевых НПЗ

Украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ привели к существенному сокращению мощностей по переработке нефти и вызвали новые проблемы на внутреннем топливном рынке страны-агрессора. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Украины.

В результате атак в конце октября и в ноябре 2026 года была нарушена работа девяти из 35 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего фактические объемы переработки нефти в России могли сократиться примерно на 30% — до 200 тысяч тонн в сутки. В целом из-за повреждений и остановок вне строя могли оказаться от 20% до 35% общих перерабатывающих мощностей РФ.

Это вызвало перебои с поставками топлива и возобновление ограничений на его продажу на заправках «Роснефти» в ряде регионов, в частности в Карелии, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Новосибирской, Архангельской и Пензенской областях. Из-за дефицита готовой продукции Россия вынуждена искать топливо за рубежом, в частности закупать его морским транспортом в Турции, Марокко и Египте.

В Минобороны отмечают, что восстановление сложного оборудования вторичной переработки (такого как установки крекинга или риформинга), от которого зависит выпуск товарного бензина и дизельного топлива, требует от шести до восьми месяцев, поэтому поврежденные предприятия еще долгое время не смогут работать на полную мощность.

Источник: Отчет Министерства обороны Украины.

По оценке старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги Сергея Вакуленко, подвергшиеся атаке НПЗ обеспечивали около 55% производства бензина в России. Масштаб повреждений может привести к остановке части мощностей.

Беспилотники атаковали в ночь на 13 ноября промышленную зону российского Волгограда, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка». После удара на территории предприятия возник пожар, а поблизости продолжали раздаваться взрывы.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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