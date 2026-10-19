Украина и Россия приблизились к согласованию окончательных условий эвакуации гражданского населения из временно оккупированной Олешковской общины Херсонской области непосредственно на территорию, контролируемую украинским правительством.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, российская сторона приняла к рассмотрению все украинские предложения, и в настоящее время продолжаются ежедневные переговоры по обеспечению режима тишины.

Эвакуация должна охватить Олешки и шесть прилегающих населенных пунктов, где в общей сложности остаются около 6 тысяч гражданских лиц, в том числе до 200 детей (непосредственно в Олешках — около 2 тысяч человек). Омбудсмен отметил, что стороны существенно продвинулись в переговорах, однако окончательные детали безопасного коридора еще согласовываются.

Источник: Заявление Дмитрия Лубинца в Telegram.

Ранее Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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