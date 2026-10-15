Украина осталась без ракет Patriot для перехвата российских баллистических ракет — CNN

Запасы ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot в Украине исчерпаны. Как сообщает CNN, из-за этого Киев стал более уязвимым для российских ударов баллистическими ракетами.

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По словам собеседника канала, «почти все баллистические ракеты во время последнего удара не были перехвачены из-за нехватки ракет» для комплексов.

Во время ночной атаки 14 октября российские баллистические ракеты поразили три электростанции в Киеве и были нацелены на энергетическую инфраструктуру Харькова. В тот день в столице погибли четыре человека, ещё 25 получили ранения.

CNN напоминает, что это не первый случай, когда в Украине полностью заканчиваются перехватчики для Patriot: в середине августа журналисты первыми из СМИ получили доступ к такому комплексу на территории Украины, и тогда украинские чиновники признали, что ракет почти не осталось.

Дефицит на мировом рынке

Издание пишет, что ракеты для Patriot дорогие и находятся в дефиците во всем мире, ведь другие страны исчерпали собственные запасы или пополняют их на фоне войны против Ирана. Это одна из немногих систем, способных сбивать баллистические ракеты.

Зеленский уже несколько месяцев предупреждает о нехватке таких ракет. В августе он рассказал CNN, что проводит дни в «миллионах» звонков с союзниками, договариваясь о новых комплексах, а у Украины есть лишь десятая часть перехватчиков, в которых она нуждается. Месяцем позже он говорил, что страна «получит лицензию на производство ракет для Patriot» в США, но Трамп так и не подтвердил этого, и лицензия не появилась.

Ранее Зеленский сообщал, что в этом году Украина получила от партнеров в три раза меньше ракет для ПВО по сравнению с 2025 годом, а в качестве официальной причины были названы боевые действия на Ближнем Востоке.

Financial Times писала, что Трамп отказал в предоставлении 300 ракет для Patriot, чтобы сохранить американские запасы на фоне войны против Ирана. По словам Зеленского, зимой Украине требуется 100–120 ракет для Patriot ежемесячно.

Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Испания и Греция отказались передавать Украине ракеты Patriot.

Польшу предупредили о задержках с поставками ракет для Patriot из США.

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