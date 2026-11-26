Силы обороны Украины приступили к подготовке к гуманитарной миссии «Санта», цель которой — доставить продукты питания и медикаменты жителям временно оккупированной Кинбурнской косы. К организации помощи привлечены службы 122-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.

«Во исполнение распоряжения командира ОТУ «Одесса» полковника Дениса Носикова все службы 122-й отдельной бригады Сил территориальной обороны в настоящее время ведут подготовку к реализации запланированной миссии», — говорится в сообщении.

Миссию назвали «Санта». Из соображений безопасности военные пока не разглашают подробностей её проведения, однако подчеркивают, что она носит исключительно гуманитарный характер.

«Впрочем, хотим подчеркнуть, что миссия преследует исключительно гуманитарную цель. Мы, военные, откликнулись на нужду людей в еде и медикаментах. Сразу после этого начали формировать посылки», — рассказал представитель ОТУ «Одесса».

После анализа информации из различных источников военные приступили к подготовке адресных посылок. Перечень продуктов и необходимых вещей составлялся с учётом потребностей, о которых удалось узнать от местных жителей, покинувших Кинбурнскую косу.

В гуманитарные посылки войдут крупы, макароны, сахар, сливочное масло, растительное масло, тушеное мясо, фасоль и горошек. Особое внимание уделили медикаментам — жителям передадут самые необходимые лекарства.

«Именно поэтому миссия называется «Санта». Уже совсем скоро День Святого Николая. Поэтому мы, Силы обороны Украины, хотим напомнить об общечеловеческих ценностях, заботе, сочувствии и обязанности помогать тем, кто в этом нуждается больше всего», — подчеркнули в ОТУ «Одесса».

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке «Одесса».

Недавно украинская актриса Антонина Хижняк, родом из города Украинка Киевской области, возмутилась условиями, в которых вынуждены жить местные жители. По её словам, с февраля в городе нет отопления и горячей воды, а в домах людей холодно и появляется плесень.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 15 временно оккупированных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, где украинская сторона предлагает организовать гуманитарные миссии по примеру Олешек.

Читай нас в