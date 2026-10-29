«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что обстоятельства трагедии еще подробно расследуются, а также призвали пассажиров неукоснительно соблюдать правила безопасности на вокзалах, станциях, платформах и в поездах.

«Очень важно: мы в очередной раз призываем максимально четко соблюдать инструкции и правила безопасности на наших вокзалах, вблизи железнодорожной инфраструктуры, в наших поездах. От врага нельзя ожидать никакой человечности — поэтому крайне важно всем нам не давать ему шанса, беречь себя и соблюдать правила», — отметили в компании.

По информации «Укрзализныци», перед трагедией на вокзале и станции «Днепр» заблаговременно сообщили о воздушной тревоге, объявленной в городе. Когда мониторинговая команда компании обнаружила приближение реактивного беспилотника и определила повышенную опасность, соответствующие команды о приостановке движения сразу передали локомотивным бригадам и работникам вокзала.

В электропоезде, который должен был отправиться в Запорожье, объявили эвакуацию более чем за 10 минут до удара. Заработали голосовые сообщения, а помощник машиниста, следуя установленному протоколу, обошел каждый вагон.

В «Укрзализныце» напомнили, что в каждом вагоне электропоезда размещены плакаты с соответствующими инструкциями. Сообщения также содержат четкое требование не просто покинуть поезд, а как можно быстрее отойти от платформы не менее чем на 200 метров.

Локомотивная бригада эвакуировалась заблаговременно.

Параллельно на вокзале неоднократно звучали объявления о необходимости эвакуации и нахождения в укрытиях. Пассажирам также сообщали, что движение поездов возобновят после окончания воздушной тревоги.

Несмотря на предупреждения и объявления, часть людей в момент удара оставалась в непосредственной близости от поезда. По оценке «Укрзализныци», это стало одним из факторов значительного числа погибших и раненых.

«К сожалению, несмотря на все это, немало людей в роковой момент удара находились в непосредственной близости от поезда, отсюда и такое значительное количество погибших и раненых», — сообщили в компании.

В «Укрзализныце» назвали атаку коварным ударом и подчеркнули, что Россия продолжает целенаправленно атаковать железнодорожную инфраструктуру, подвергая опасности пассажиров и работников.

«Это подлый и презренный удар. Ничего другого от россиян мы ожидать не можем. Но мы можем беречь себя. Мы продолжаем движение, несмотря на огромную опасность, но цена этого становится слишком высокой, если такие потери будут повторяться. Сегодня мы не можем остановить врага в его стремлении уничтожать железную дорогу, убивать железнодорожников и пассажиров. Но мы можем и должны заботиться друг о друге», — отметили в «Укрзализныце».

Президент Владимир Зеленский 29 октября обнародовал кадры с места российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре. По предварительным данным, в результате атаки реактивным дроном погибли 13 человек, ещё десять получили ранения.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

После трагедии компания планирует еще раз тщательно проверить все протоколы реагирования на угрозы, чтобы определить, какие дополнительные меры можно ввести и как ускорить эвакуацию людей в безопасные места.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что вокзалы, станции, платформы и поезда дальнего и пригородного сообщения остаются потенциальными целями российских атак. Поэтому пассажирам необходимо постоянно быть внимательными и выполнять указания железнодорожников.

«Еще раз во всех деталях пересмотрим все наши протоколы, чтобы определить, что еще можем сделать, либо в то время, которое остается на реакцию, форсировать, либо чтобы каждый и каждая без исключений переместились в безопасное место! Вокзалы по всей стране, платформы и станции, каждый поезд — и дальнего следования, и пригородный — сегодня являются приоритетными целями врага. Только режим максимальной бдительности и внимание к инструкциям спасают жизни», — подчеркнули в компании.

Там также напомнили, что из-за целенаправленных атак на железнодорожную инфраструктуру каждый вокзал и каждая платформа в настоящее время являются зоной повышенной опасности.

«Укрзализныця» обратилась ко всем, кто продолжает путешествовать по железной дороге, с просьбой внимательно слушать объявления и выполнять инструкции сотрудников.

«Еще раз просим всех, кто продолжает путешествовать по железной дороге: прислушивайтесь к каждому сообщению, выполняйте указания железнодорожников, заботьтесь о своей безопасности. Враг делает это, чтобы убивать нас. Продолжать путь и сохранять жизнь мы можем только тогда, когда соблюдаем все правила на каждом вокзале», — заявили в компании.

Пассажиров также просят предупредить родных и знакомых, которые в ближайшие дни планируют путешествовать на поезде, о необходимости соблюдать правила безопасности.

«Если вы путешествуете сами или знаете кого-то, кто в ближайшие дни едет на поезде, пожалуйста, еще раз напомните о необходимости соблюдать эти правила», — призвали в «Укрзализныце».

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