В результате авиаудара по жилой застройке Славянска погибла пенсионерка, шесть человек получили ранения

Утром 2 ноября войска РФ нанесли удар двумя авиабомбами «ФАБ-250» с модулями УМПК по жилому кварталу города Славянска Донецкой области. По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате попаданий погибла 68-летняя местная жительница.

Еще шесть гражданских лиц в возрасте от 44 до 72 лет получили ранения различной степени тяжести, в частности взрывные ранения и закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, осколочные ранения, контузии и ушибы. Трое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В результате взрывов были повреждены девять многоквартирных домов, торговое заведение и частные автомобили.

Источник: Донецкая областная прокуратура.

2 ноября из-за атак РФ отключение электроэнергии зафиксировали в девяти областях Украины.

Ранее российские оккупанты нанесли удары КАБами по Изюму, в результате чего было повреждено многоэтажное здание, город остался без электричества.

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