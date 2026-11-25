В результате российского удара по Деснянскому району Киева вечером 25 ноября были ранены три человека.



«Медики госпитализировали одного пострадавшего в результате атаки врага. Сейчас в столице трое пострадавших. Двоих из них медики госпитализировали. Один раненый — в тяжелом состоянии. Балистическая атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях!», — написал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что в Деснянском районе 25 ноября зафиксировано попадание в здания на территории промзоны.

По состоянию на 05:47 25 ноября воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Столица находилась под сигналом опасности почти 60 минут.

Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.

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