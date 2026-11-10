В результате комбинированного удара по югу Одесской области погиб мужчина, а женщина получила ранения

10 ноября оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Одесской области, в результате чего 69-летний мужчина погиб на месте, а 70-летняя женщина получила множественные травмы.

Во время обстрела оба гражданских лица находились на остановке общественного транспорта, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. В результате вражеской атаки были повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор, в частности трехэтажный жилой дом, шиномонтаж и автомойка.

Источник: телеграмм начальника Одесской ОГА Олега Кипера.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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