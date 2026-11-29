В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина, а ещё двое человек получили ранения, сообщили мэр города Иван Федоров и глава областной военной администрации Михаил Семикин. Среди пострадавших — 14-летняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов и передали под наблюдение медиков.

По данным местных властей, в результате обстрела разрушены частные дома, а также повреждены многоквартирные жилые дома и нежилые здания. Масштабы разрушений и окончательные последствия атаки в настоящее время продолжают устанавливаться.

Источник: сообщение мэра Запорожья Ивана Федорова.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 из 140 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 октября об усилении защиты объектов критической инфраструктуры на отопительный сезон 2026/27.

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