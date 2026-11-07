В результате ночной атаки российских войск на Киев ранения получили пять человек

В Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки российских войск 7 ноября, в результате которой пострадали пять человек. Среди раненых — 14-летняя девушка.



В ночь на 7 ноября российские войска нанесли удары по шести районам столицы: Дарницкому, Деснянскому, Днепровскому, Оболонскому, Святошинскому и Соломенскому.

По состоянию на 8:30 утра известно о пяти пострадавших в Соломенском районе, среди них — 14-летняя девочка.

Повреждены как минимум 7 многоэтажных домов, частный дом, 8 автомобилей, детский сад, административное здание и инфраструктурный объект.



Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

Из-за продолжения атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост.

7 ноября в результате российской атаки на Киевскую область ранения получил 22-летний мужчина.

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