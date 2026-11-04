В результате обстрела Беленкого в Запорожской области погиб мужчина

4 ноября войска РФ нанесли удар по селу Беленкое Запорожского района, в результате чего погиб 53-летний мужчина.

О вражеской атаке и гибели местного жителя сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Источник: сообщение Михаила Семикина в Telegram.

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Одесскую область. Под удар попали объекты энергетики и коммерческая недвижимость, в частности торговый центр «Семья», здание которого получило серьезные повреждения.

Россия повредила энергетический объект в Одессе.

В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.

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