В результате обстрела Беленкого в Запорожской области погиб мужчина
4 ноября войска РФ нанесли удар по селу Беленкое Запорожского района, в результате чего погиб 53-летний мужчина.
О вражеской атаке и гибели местного жителя сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Источник: сообщение Михаила Семикина в Telegram.
В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Одесскую область. Под удар попали объекты энергетики и коммерческая недвижимость, в частности торговый центр «Семья», здание которого получило серьезные повреждения.
Россия повредила энергетический объект в Одессе.
В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.