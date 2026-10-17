Ночью 17 октября ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты, но перехватила четыре «Калибра»

В ночь на субботу, 17 октября, российские террористические войска нанесли удар по Украине с помощью баллистических ракет, крылатых ракет, «Калибров» и 332 ударных дронов. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.

«В ночь на 17 октября (с 18:00 16 октября) противник нанёс удар баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ, ТОТ АР Крым, крылатыми ракетами Х-22/32 из воздушного пространства ТОТ АР Крым, 4 крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из Новороссийска и 332 ударными БПЛА типа Shahed (31 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль», «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» со сторон: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым», — говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, средствами противовоздушной обороны сбито/подавлено 293 цели

4 крылатые ракеты «Калибр»;

289 вражеских БПЛА типа Shahed (23 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль», «Гербера» и дронов других типов.

К сожалению, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 3 точках.

Напомним, что в Херсоне в результате ночного авиаудара РФ погиб водитель скорой помощи и ранение получил младенец.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали Харьков ракетами «Бандероль». Удар пришелся на многоэтажное здание, в результате чего пострадали девять человек.

В течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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