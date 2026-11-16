46-летний Сергей Самарский четыре года не выпускал своего сына из дома. В оккупированных Олешках это была единственная возможность уберечь 22-летнего парня от облав, российских патрулей и возможных проблем с оккупантами. Сын оставался в четырех стенах, а жизнь вокруг постепенно угасала: пропадал свет, заканчивались продукты, улицы затопила вода из Каховской ГЭС.

Постепенно прекратилась доставка продуктов. Выживали за счет того, что сбрасывали украинские дроны: ящики с консервами, крупами, сахаром, сладостями и салом. Уехать уже и не надеялись, но появился шанс — сложная операция с участием украинского и российского омбудсменов, команды первой леди США Мелании Трамп и четырёх американских журналистов. В какой-то момент все они оказались в одном немаркированном автобусе.

На заседании парламентской Временной следственной комиссии по вопросам защиты прав человека во время военного положения впервые подробно рассказали, как готовили эту операцию, что происходило за закрытыми дверями переговоров и почему повторить олешковский сценарий в Константиновке за пять дней, как предложил Путин, вряд ли возможно.

Город-призрак и сбросы с «Вампиров»

До полномасштабного вторжения в Олешках, на левом берегу Днепра, жили около 25 тысяч человек. Спустя четыре года оккупации остались полторы-две тысячи. Обычный райцентр у трассы на Крым лишился электричества, нормального водоснабжения, медицинской помощи и возможности безопасно передвигаться, потому что вокруг заминированы дороги, лесополосы, даже тропинки. До ближайшего места, где ещё можно было найти продовольствие, люди пешком преодолевали двадцать километров.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года стал дополнительным и очень болезненным ударом по Олешкам. Сергей Самарский с балкона своего многоэтажного дома видел, как улицы уходят под воду.

«Вода поднялась почти до дорожного полотна моста через реку Конка напротив нас. Затопило около 80 % города. Многие люди тогда погибли, особенно одинокие пожилые люди в частном секторе. Оккупационные власти эвакуацию не проводили, наоборот, россияне отбирали у местных лодки, мародерствовали в зданиях и вывозили награбленное».

После наводнения город покинула даже оккупационная администрация. Российские чиновники боялись украинских дронов, поэтому брошенные на произвол судьбы жители самостоятельно искали способы выжить. Продукты и лекарства ещё привозили частные предприниматели из Крыма, но с каждым месяцем логистика всё больше усложнялась, пока не прекратилась окончательно. Отрезанные от внешнего мира люди получали помощь буквально только с неба — украинские военные сбрасывали продуктовые наборы с дронов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании ВСК рассказал о другом случае: семья целый год не могла выбраться из своей квартиры на восьмом этаже. Дом был разрушен, выходы заблокированы, поэтому воду и еду людям доставляли с помощью беспилотников. В конце концов их всё-таки удалось вывезти в ходе гуманитарной миссии.

Самарского первое появление украинского «Вампира» над домом сильно напугало. В городе хорошо знали, что за собой несет звук боевого беспилотника. Только позже мужчина узнал, что на этот раз дрон принес не боеприпасы, а еду.

«Ты знаешь, что „Вампир“ охотится на оккупантов и сбрасывает грузы. Когда он завис и бросил что-то возле дома, было очень страшно. А потом пошли слухи: это наши ребята сбрасывают еду в ящиках. Я выглянул за забор на соседний участок — лежит. Внутри были украинские консервы, крупы, сахар, соль, сладости и очень вкусное сало. В одном из ящиков девушки передали нам письмо. Мы с собой его не брали — оставили в Олешках, потому что не знали, что ждёт нас впереди во время выезда».

Подвал ФСБ, принудительный паспорт и годы в четырёх стенах

Война для семьи Самарских началась в шесть утра, как и для всех, 24 февраля 2022 года — позвонил брат Сергея. Через несколько часов российская военная техника уже проезжала мимо их дома в направлении Херсона. Уезжать было страшно: знакомые, которые пытались самостоятельно эвакуироваться, рассказывали о расстрелянных колоннах с мирными жителями. К тому же в другом доме оставались двое прикованных к постели родителей Сергея (которые впоследствии умерли в оккупации). Бросить их семья не могла. Пришлось остаться, а через несколько месяцев опасность пришла от человека, которого они хорошо знали.

В мае 2022 года в Telegram появилось видео россиянки, призывавшей убивать и калечить украинских детей. Жена Сергея не смогла промолчать: напечатала листовки и расклеила их по городу. Один из соседей, придерживающийся пророссийских взглядов, донес на Самарских российским спецслужбам. Супругов увезли «в подвал».

«Продержали три дня. Физически не били, но было жесткое психологическое давление и непрерывные допросы. Главная их цель — заставить тебя сдать родственников, соседей, друзей, чтобы идти дальше по цепочке и собирать компромат. Мне повезло: я вспомнил несколько фамилий людей, которые на сто процентов уехали из зоны оккупации, назвал их недействительные номера телефонов, и нас отпустили».

После этого постоянно следили за тем, что говорить и кому можно доверять. Самарцы старались вести себя незаметно. Сергей ремонтировал автомобили, а семья училась жить в условиях, когда обычная прогулка по улице могла закончиться трагически. Впоследствии в их многоквартирном доме поселились российские военные, оттуда они запускали свои беспилотники. Весной 2026 года квартира Самарских сгорела, поэтому семья переехала в частный дом друзей, которые ранее уехали в Скадовск.

Больше всего Сергей боялся за сына. Парню было 22 года — тот возраст, который мог заинтересовать оккупантов с целью привлечения в свои вооружённые формирования. Отец решил, что безопаснее оставаться дома. Сын почти четыре года оккупации не выходил на улицу. Самому же Сергею пришлось пойти на уступку, которой он пытался избежать до последнего.

В 2025 году российские власти издали указ, согласно которому жителям оккупированных территорий без российских паспортов грозила принудительная депортация. Чтобы уберечь себя и близких от новых угроз, Сергей с женой были вынуждены получить российские виды на жительство.

«Мы держались до последнего, но после указа о депортации от 10 сентября 2025 года пришлось оформить им паспорт».

К началу 2026 года положение в Олешках стало критическим. Люди остались без всего: еды, лекарств и медицинской помощи. Самостоятельно выехать из города было невозможно — любая попытка пересечь оккупированную территорию могла закончиться фильтрацией или исчезновением человека.

Фактор Мелании Трамп: звонок из Вашингтона сломал лед

Дмитрий Лубинец узнал о гуманитарной катастрофе в Олешках в конце февраля 2026 года. Начали поступать обращения от жителей города и их родственников, которые уже находились на подконтрольной Украине территории.

«Мое первое официальное письмо было направлено 5 марта 2026 года в Международный комитет Красного Креста как в основную организацию, обязанную защищать гражданских лиц в зоне конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями. Затем последовали десятки обращений в агентства ООН, к международным посредникам и непосредственные переговоры с российской стороной, которые я начал еще в марте», — рассказал омбудсман на заседании ВСК.

Самих обращений было недостаточно. Украинская сторона привлекала внимание к Олешко и через публичные международные площадки. О ситуации говорили во время Генеральной Ассамблеи ООН, к теме присоединились Папа Римский и вице-президент Европарламента Пина Пичерно, которая объявила голодовку. Именно после сентябрьской сессии Генассамблеи состоялся контакт, который изменил ход переговоров.

«После заседания Генеральной Ассамблеи мне лично позвонил Марк Бекман, эксклюзивный советник Мелании Трамп. Мы общаемся с августа 2025 года — эта команда помогает Украине возвращать украинских детей с территории РФ. С Марком у нас постоянные рабочие контакты. В тот раз он спросил, что мне известно об Олешках и готов ли я рассмотреть предложение привлечь лично Меланию Трамп к поиску решения. На все вопросы я ответил утвердительно. На следующий день Марк сказал, что всё обсудил с Меланией Трамп и она готова как публично, так и непублично выступить в качестве специального посредника в переговорах между Украиной и РФ».

Так появился трехсторонний формат переговоров: украинская и российская делегации во главе с омбудсменами и команда Мелании Трамп, которую представлял Марк Бекман. С украинской стороны к процессу привлекли СБУ, Службу внешней разведки, Минобороны, Генеральный штаб, ГУР и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Помогал в переговорах с обеими сторонами и народный депутат Давид Арахамия.

«Во время основных переговоров присутствовали я, российская омбудсмен Яна Лантратова и Марк Бекман. Переговоры длились с середины сентября до 1 ноября», — уточнил Лубинец.

Мелания Трамп для посредничества не только предоставила своё имя, но и через Бекмана была вовлечена в повседневную работу и помогала решать проблемы, возникавшие во время подготовки миссии.

«Она участвовала в этом ежедневно. Например, когда россияне отказались согласовать участие украинских журналистов в составе делегации. Марк попросил время, чтобы обсудить все лично с Меланией Трамп и оказать давление на российскую сторону — так мы получили положительный ответ. Также на страницах Мелании появлялись официальные посты со ссылкой на меня как омбудсмена Украины. То есть она лично ежедневно координировала работу миссии».

Почему именно Олешки привлекли внимание первой леди США, Лубинец объясняет осторожно: может лишь предполагать, что гуманитарная катастрофа в оккупированном городе получила значительный международный резонанс. Также омбудсман не берется утверждать наверняка, почему Кремль согласился на американское посредничество.

«Во-первых, РФ хотела показать себя стороной, которая якобы готова откликаться на гуманитарные инициативы первой леди США. Во-вторых, это часть глобальных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве американцев. Думаю, это был сигнал о том, что договариваться о масштабных вещах можно при участии представителей США и лично Мелании Трамп».

15 часов в одном автобусе

Главными и неопределёнными оставались два вопроса: как добиться реального прекращения огня на время эвакуации и убедиться, что российские военные действительно позволят людям выехать в Украину без фильтрации. Пришлось искать необычное решение, рассказал Дмитрий Лубинец.

«В какой-то момент я предложил: давайте в одном автобусе физически будут ехать омбудсмены обеих стран. Понимая это, военные гарантированно будут соблюдать режим тишины. Американской стороне идея понравилась, они предложили добавить граждан США в качестве журналистов».

Присутствие американских журналистов, помимо информационного освещения эвакуации, должно было ещё и сдерживать вооружённых россиян от возможных нарушений.

«Двое американских журналистов прилетели через Киев, двое — через Москву. Самое интересное, что после Олешко все четверо выразили желание поехать в Киев вместе с нашими гражданами и воочию увидели, как Украина встречает и поддерживает эвакуированных людей», — рассказал Лубинец.

Автобус, в котором ехали омбудсмены, не имел специальной маркировки.

«Мы провели с Лантратовой около 15 часов в одном автобусе, который ехал в колонне без специальной маркировки в целях безопасности. Эти часы, по сути, превратились в длительные переговоры: мы обсудили следующие гуманитарные миссии, обмены, возвращение гражданских лиц, верификацию, поиск пропавших без вести, передачу посылок нашим военнопленным, доступ к ним иностранных представителей и потенциальную международную миссию омбудсменов разных стран для проверки условий содержания пленных и гражданских лиц. После такой поездки коммуникация стала намного лучше и продуктивнее», — рассказал Лубинец.

Как соблюдался режим тишины

«Сначала я обсуждал логистику с ВСУ и нашими спецслужбами — СБУ, СЗРУ. Их позиция была однозначной: никакого выхода людей и разминирования через Херсон быть не может из-за реки и разрушенного Антоновского моста. Любые идеи насчёт лодок или понтонов ВСУ сразу отвергли, подчеркивая, что нельзя давать российским войскам возможность продвигаться вперёд. Маршрут подбирали по двум критериям: безопасность для наших граждан и скорость. Этот маршрут оказался лучшим, ведь с момента въезда на подконтрольную россиянам территорию до выезда прошло чуть больше суток», — пояснил омбудсмен.

Делегация отправилась из Киева на автомобилях в белорусский Гомель. Оттуда самолетом добралась до российской Анапы, далее на автомобилях через оккупированный Крым в Олешки. Назад ехали тем же путем: через Крым в Анапу, оттуда четырьмя самолетами в Гомель, а уже потом на автобусах к украинской границе, где людей ждали украинские автобусы. Логистику и транспортное сопровождение через Беларусь согласовывали с депутатом белорусского парламента, председателем комитета по социальной защите Ириной Костевич, чей мандат фактически заменяет должность омбудсмена.

Режим тишины согласовывался отдельно, с участием двух переговорных делегаций и украинских военных. Решение было непростым, ведь речь шла о прекращении огня на территориях, контролируемых обеими сторонами. Без этого эвакуации не было бы.

«У меня нет полномочий влиять на решение главнокомандующего, поэтому в процессе переговоров участвовал президент Украины, которому я хочу отдельно поблагодарить. Решение требовало смелости из-за рисков, но после оценки всех факторов было решено ввести режим тишины с 03:00 ночи 27 октября до 22:59 1 ноября по киевскому времени», — сообщил Лубинец.

Контроль за соблюдением договоренностей начался еще до официального старта. В 02:30 ночи Лубинец, российский омбудсмен Яна Лантратова и двое ответственных представителей от Украины и России вышли на совместную связь. Первые полчаса окончательно согласовывали введение режима тишины. После этого оба омбудсмена синхронно опубликовали заявления. Контроль за украинской стороной осуществлял руководитель объединенного центра при СБУ Андрей Пастернак — находясь на командном пункте в Херсонской области, он следил за ситуацией с помощью беспилотников в режиме реального времени.

«Мы оставались на прямой связи ещё час, а в дальнейшем звонили каждые два часа или даже каждый час нашему ответственному лицу Андрею Пастернаку, который координировал этот процесс с украинской стороны».

В первый день звонки были частыми, затем интервалы постепенно увеличивались. Обе стороны публично отчитывались о том, как проходит режим прекращения огня. По завершении оговоренного периода обе делегации вновь связались и подтвердили, что зафиксированных нарушений не было.

«Режим тишины, который длился 5 суток и 19 часов, завершился в том же формате общения вчетвером. Обсудили, что произошло, нюансы, после чего обе стороны публично заявили, что нарушений режима тишины по условиям соглашения не зафиксировано. Две области, контролируемые ВСУ, — Херсонская и Черниговская, два региона, контролируемые РФ, — временно оккупированный Крым и Краснодарский край. «С 2022 года это был самый длительный по времени и самый обширный по территории режим тишины», — отметил омбудсман.

Пользоваться привычной связью на оккупированной территории делегация не могла, поэтому перед поездкой договорились об использовании терминала Starlink. Он стал единственным средством связи в Олешках и позволил передавать видео непосредственно из города.

«Я принципиально общался исключительно на украинском языке и во время брифингов, и с людьми в Олешках. Жители, проведшие под оккупацией более четырёх лет, отвечали мне на украинском. Я также носил одежду с тризубом, чтобы российское общество могло увидеть: Украина — это отдельное государство со своей культурой, языком и нацией, а не «один народ»».

Четыре с половиной часа в аду

В Олешках украинская делегация провела всего несколько часов — приехали в десять утра, уехали примерно в 14:40. Нам предстояло не только забрать людей, которые уже согласились на эвакуацию. Значительная часть жителей до последнего не верила, что миссия действительно состоится, а другие колебались, ехать ли, когда вокруг российские солдаты.

Некоторые принимали решение после личной встречи с делегацией. На 40 минут Лубинец задержал выезд колонны, чтобы убедиться, что те, кто остаются, сделали это добровольно и еще имеют возможность изменить решение.

О миссии в Олешках люди узнавали по-разному: от родственников, из Telegram-каналов, а кто-то слушал украинское радио на приемниках с солнечными батареями.

«Один такой приемник мне подарили, я передал его в музей Второй мировой войны в качестве экспоната. Были люди, которые поверили в подлинность миссии только тогда, когда увидели, что омбудсмен Украины приехал лично и обеспечил полную свободу передвижения без охраны военных РФ», — отметил Лубинец.

Точное количество эвакуированных по договоренности с российской стороной публично не называют, чтобы не сорвать дальнейшие миссии. Однако, по оценкам омбудсмена, выехали около 90 % тех, кто еще оставался в Олешках (в городе осталось примерно 200–300 жителей). Возраст спасенных впечатляет: самому младшему малышу на момент выезда был всего 1 год и 27 дней, самому пожилому человеку — 94 года. С собой забрали 105 животных: собак, кошек, попугаев, даже одного енота, которых сразу взяла под опеку организация UA Animals (отказать из-за нехватки мест пришлось только зооактивистке, которая хотела вывезти сразу 70 животных).

Среди тех, кто решился на выезд, был и Сергей Самарский. Семья, прожившая четыре года в оккупации, не спешила верить обещаниям, даже в день эвакуации страх никуда не исчез.

«Из Telegram-каналов узнали — у нас у реки ещё была связь. Когда появилась официальная информация, что лично Дмитрий Лубинец приедет в Олешки, сомнения как будто отпали. Но в день эвакуации на каждом перекрестке стояли российские солдаты, было очень страшно. Пока не увидели Дмитрия Валерьевича — всё сразу стало на свои места», — рассказал Самарский на заседании ВСК. — С собой взяли два чемодана на троих, тещу и двух кошек, Тёму и Марушку. До самого последнего момента не выходили на улицу, старались вести себя тихо. Спокойно вздохнули с облегчением только тогда, когда пересекли государственную границу с Украиной через Беларусь».

Сейчас Самарские живут в съемном жилье в Киевской области. Всем эвакуированным государство и международные партнеры оперативно оказали базовую поддержку: единовременную выплату от УВКБ ООН в размере 12 800 грн, трёхмесячную оплату аренды жилья от Красного Креста и отдельно 100 000 грн на приобретение одежды, лекарств и необходимых вещей (для тех, у кого нет родственников, подготовили места временного проживания в Мукачево, Черновцах и на Волыни).

С документами, медицинской и психологической помощью у семьи Самарских проблем не возникло. На три месяца Сергей получил отсрочку — такую же, как и другие эвакуированные мужчины мобилизационного возраста. На вопрос, получит ли он потом повестку, он ответил кратко: «Пойду служить».

Вашингтон, обмены и ловушка Константиновки

Сразу после завершения миссии украинская делегация — Дмитрий Лубинец, Давид Арахамия и сотрудники офиса омбудсмена — отправилась в Вашингтон. В Белом доме Лубинец от имени президента и народа Украины вручил Мелании Трамп государственную награду — орден княгини Ольги I степени, а во время личной встречи обсудил три ключевых направления: возвращение депортированных детей, освобождение гражданских заложников из российских тюрем и расширение масштабов гуманитарных миссий.

Договориться об Олешках удалось не с нуля. До этого стороны месяцами налаживали каналы коммуникации, в частности, по вопросам обмена военнопленными и репатриации тел погибших (последнее направление, по словам омбудсмена, является едва ли не единственным, где существует четкое взаимопонимание: ежемесячно при поддержке МККК Украина забирает тела погибших героев в десятки раз больше, чем передает россиянам).

«Я доверяю результатам переговоров с Лантратовой. Без положительного опыта предыдущего взаимодействия встречи с Олешкой не состоялись бы, мы не начинали с чистого листа. Российскую сторону волнуют их граждане, нас — наши. Доверие строится там, где договоренности соблюдаются. Наработка такого формата заняла месяцы», — пояснил омбудсман.

Эти переговоры важны и на фоне подготовки новых обменов после переговоров в Абу-Даби. Лубинец отметил, что украинская сторона настаивает на нескольких приоритетах:

«Приоритет №1 — тяжелораненые и тяжелобольные. Приоритет №2 — женщины. На сегодняшний день в российском плену остаются 486 украинских женщин. И третий — критерий человечности: те, кто дольше всех находится в плену».

Сложнее договориться о возвращении отдельных категорий пленных — осужденных Россией украинцев и защитников Мариуполя.

«23 октября мы вернули 86 ребят, осужденных РФ, каждый из которых прошел процедуру помилования. Что касается защитников Мариуполя — это одна из самых сложных категорий, но 23 октября нам удалось вернуть 61 представителя Нацгвардии, среди которых примерно 35 военных — это ядро «Азова». Наша переговорная команда предложила новые подходы, которые дали лучшие результаты», — сообщил он.

Однако масштабировать опыт Олешко на другие горячие точки будет непросто. Например, в отношении проведения аналогичной гуманитарной операции в Константиновке, которую накануне предложил Путин. Существует принципиальная разница между условиями: в Херсонской области река стала естественным барьером между позициями украинских и российских войск, по которому определялись границы режима тишины. В Константиновке, где продолжаются активные боевые действия, четкой линии разграничения нет.

«Это крайне сложно. В Константиновке нужно отдельно продумать, как обеспечить реальный режим тишины. Любая гуманитарная миссия начинается с взаимодействия с Силами обороны Украины, которые предоставляют анализ потенциальных угроз для наших граждан во время миссии. То есть ключевое отличие: в Олешках четко разграничены ВСУ и оккупанты, а в Константиновке четкого разграничения на сегодняшний день нет», — пояснил Лубинец.

Сомнительными выглядят и обещания Кремля разминировать территорию за пять дней. Лубинец подчеркнул, что в зоне активных боевых действий российская армия ежедневно заминирует территорию, поэтому реальная подготовка к подобной операции может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Зато сам протокол Олешока омбудсмен считает практической разработкой, которую при наличии политических договоренностей можно применить для прекращения огня и на других участках фронта.

«Именно механизм обеспечения режима тишины на земле, который мы запустили, контролировали и реализовали, открывает окно возможностей для введения такого режима и на всей линии фронта. При наличии политических договоренностей наш опыт показывает, как это обеспечить, кто должен контролировать процесс, какие технические средства использовать, как обеспечивать ответственность за нарушения», — подытожил Лубинец.

Но первоочередной задачей для него остаются конкретные люди, которые до сих пор находятся в оккупации. Только в Олешковской общине есть как минимум пять других населенных пунктов с подобной гуманитарной катастрофой, а среди приоритетов также значится оккупированная Кинбурнская коса в Николаевской области. После Олешек главное — не допустить, чтобы эта операция осталась единичным случаем.

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