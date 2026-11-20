Во временно оккупированном Крыму утром 20 ноября ввели ограничения на электроснабжение из-за дефицита мощности. Отключения затронули ряд районов полуострова, в частности часть населенных пунктов и улиц крупных городов.

По имеющейся информации, в Джанкойском районе без электроэнергии остались как минимум 24 населенных пункта, а также десятки улиц самого Джанкоя. Отключения зафиксированы в Ленинском, Сакском, Роздольненском, Белогорском и Бахчисарайском районах.

Частично обесточена и Евпатория. Без света остались, в частности, районы Слободки, Лимановки, железнодорожного вокзала и Курзала.

В Кировском районе ввели график ограничений «три часа без света, девять часов со светом». Он охватил Шубино, Токарево, Кировское и частично Яркое Поле.

Кроме того, в Черноморском районе произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения магистральных электросетей.

По словам энергетиков, в большинстве населенных пунктов продолжительность отключений составит от трех до шести часов.

Масштабные перебои с электроснабжением во временно оккупированном Крыму продолжаются с 24 октября.

Об этом сообщает проект «Крым Реалии» со ссылкой на оккупационное предприятие «Крымэнерго».

Напомним, после атак на Крымский мост в Севастополе возник ажиотаж на автозаправочных станциях. Из-за повышенного спроса там уже ввели ограничения на продажу бензина.

ВСУ нанесли удары по мостам, по которым Россия поставляет ресурсы в оккупированный Крым.

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