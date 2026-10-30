Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил российский удар по Днепру, в результате которого погибли 15 человек, в том числе дети. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что это не единичный случай, а российские удары по украинским городам нарушают международное гуманитарное право.

О позиции генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил в пятницу, 30 октября. Пресс-секретарь не стал отдельно давать такую оценку, однако передал позицию генсека относительно российского нападения на Днепр. «Генеральный секретарь решительно осуждает атаку, которую мы наблюдали в Днепре со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Погибли мирные жители, в том числе дети. И это не единичный случай», — заявил Дюжаррик.

Он также напомнил, что удар по Днепру произошел не на фоне отдельного эпизода, а после других российских атак на украинские города. Среди них пресс-секретарь назвал Киев, Харьков, Одессу и Запорожье. По словам Дюжаррика, такие обстрелы являются нарушениями международного гуманитарного права. Это право, в частности, устанавливает правила ведения войны и обязывает стороны конфликта защищать гражданское население. Гражданские лица и объекты, не используемые в военных целях, не могут быть законной целью для нападения.

ООН об эвакуации жителей Олешек

Во время общения с журналистами пресс-секретарь генсека также ответил на вопрос об участии ООН в эвакуации сотен людей из Олешек. Дюжаррик уточнил, что Организация Объединенных Наций непосредственно не участвует в самой операции по эвакуации. В то же время ООН оказывает помощь людям, которых уже вывезли из города.

По его словам, гуманитарную поддержку получают жители Олешек, возвращающиеся на подконтрольную Украине территорию. Пресс-секретарь отдельно подчеркнул, что помощь предназначена именно для этих людей. Таким образом, ООН осудила российский удар по Днепру и напомнила о предыдущих атаках на другие украинские города. В то же время Организация продолжает оказывать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Олешков, хотя непосредственно в операции по их вывозу не участвует.

30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра, пассажиров и сотрудников эвакуировали в укрытия.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы.

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