За девять месяцев 2026 года в России было продано и сдано в аренду 5,2 млн кв. м складских площадей — на 42 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 3,5 млн кв. м пришлось на третий квартал.

Рост спроса совпал с ударами украинских дронов по складам Wildberries и Ozon. По оценке Data Insight, в результате 45 атак было повреждено не менее 2,1 млн кв. м складских площадей двух маркетплейсов.

Общая площадь готовых складов в России составляет 80,4 млн кв. м. Убытки продавцов Wildberries и Ozon оцениваются в сотни миллиардов рублей.

Источник: IBC Real Estate

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После ударов возникли пожары на нефтяных объектах и складе Ozon, а также был поражён датацентр компании VK, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались около 20 тысяч человек.

Российский маркетплейс Ozon объявил, что с 13 октября прекращает действие программа страхования Ингостраха для продавцов от массовых повреждений товаров и атак беспилотников.

Wildberries и Ozon препятствуют правительству России в повышении налогов на зарубежные покупки.

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