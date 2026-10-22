В РФ приговорили к тюремному заключению крымского политзаключённого Владимира Ананьева
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 77-летнего крымского политзаключённогозаключенного Владимира Ананьева к 18 годам лишения свободы по обвинению в якобы подготовке покушения на назначенного Россией «руководителя» временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова.
Согласно приговору, первые четыре года Ананьев должен провести в тюрьме, а остаток срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей.
По версии российского следствия, Ананьев якобы входил в группу, участники которой следили за передвижениями служебного автомобиля Сергея Аксенова и готовили взрывное устройство.
Российская сторона утверждает, что для наблюдения за автомобилем использовали скрытую камеру, а взрывчатку с дистанционным управлением якобы хранили в арендованном гараже в Акмесджите (Симферополе).
Владимир Ананьев — самый пожилой крымский политзаключённый. По данным правозащитников, у него серьёзные проблемы со здоровьем, в частности со зрением, позвоночником, мышцами, почками и ногами. Мужчина передвигается с помощью трости.
Ананьев перенес операции на обоих глазах, однако его зрение продолжает ухудшаться. На одном глазу развивается глаукома. Также он страдает от повышенного артериального давления.
Мужчину задержали 2 февраля 2024 года в Акмесджите (Симферополе), когда он находился в квартире знакомого.
В этом же деле фигурируют Владимир Боднар и Оксана Шевченко. Оккупационный суд ранее незаконно приговорил их к 13 и 10 годам лишения свободы соответственно.
По данным правозащитников, 64 крымских политзаключенных преклонного возраста подверглись преследованиям со стороны российских оккупантов. Среди них — 49 мужчин и 15 женщин.
Из этого числа 45 человек уже получили незаконные приговоры, а еще 19 находятся в следственных изоляторах.
Дело Владимира Ананьева является одним из случаев преследования жителей временно оккупированного Крыма российскими властями. Обвинения против него основаны на версии российского следствия.
Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр в Facebook.
Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых крымских татар, являющихся фигурантами пятой Бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир», к длительным срокам лишения свободы — от 15 до 19 лет заключения.
Верховный Суд подтвердил приговор 28-летнему жителю Запорожья, который передавал ФСБ данные об украинских военных объектах и сообщал о последствиях российских обстрелов. Мужчина проведет 15 лет за решеткой, а его имущество будет конфисковано.