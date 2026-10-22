В РФ приговорили к тюремному заключению крымского политзаключённого Владимира Ананьева

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 77-летнего крымского политзаключённогозаключенного Владимира Ананьева к 18 годам лишения свободы по обвинению в якобы подготовке покушения на назначенного Россией «руководителя» временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Согласно приговору, первые четыре года Ананьев должен провести в тюрьме, а остаток срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей.

По версии российского следствия, Ананьев якобы входил в группу, участники которой следили за передвижениями служебного автомобиля Сергея Аксенова и готовили взрывное устройство.

Российская сторона утверждает, что для наблюдения за автомобилем использовали скрытую камеру, а взрывчатку с дистанционным управлением якобы хранили в арендованном гараже в Акмесджите (Симферополе).

Владимир Ананьев — самый пожилой крымский политзаключённый. По данным правозащитников, у него серьёзные проблемы со здоровьем, в частности со зрением, позвоночником, мышцами, почками и ногами. Мужчина передвигается с помощью трости.

Ананьев перенес операции на обоих глазах, однако его зрение продолжает ухудшаться. На одном глазу развивается глаукома. Также он страдает от повышенного артериального давления.

Мужчину задержали 2 февраля 2024 года в Акмесджите (Симферополе), когда он находился в квартире знакомого.

В этом же деле фигурируют Владимир Боднар и Оксана Шевченко. Оккупационный суд ранее незаконно приговорил их к 13 и 10 годам лишения свободы соответственно.

По данным правозащитников, 64 крымских политзаключенных преклонного возраста подверглись преследованиям со стороны российских оккупантов. Среди них — 49 мужчин и 15 женщин.

Из этого числа 45 человек уже получили незаконные приговоры, а еще 19 находятся в следственных изоляторах.

Дело Владимира Ананьева является одним из случаев преследования жителей временно оккупированного Крыма российскими властями. Обвинения против него основаны на версии российского следствия.

Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр в Facebook.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых крымских татар, являющихся фигурантами пятой Бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир», к длительным срокам лишения свободы — от 15 до 19 лет заключения.

Верховный Суд подтвердил приговор 28-летнему жителю Запорожья, который передавал ФСБ данные об украинских военных объектах и сообщал о последствиях российских обстрелов. Мужчина проведет 15 лет за решеткой, а его имущество будет конфисковано.

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