Стоимость доставки грузов во временно оккупированный Крым выросла в четыре раза из-за сложностей с логистикой на захваченных Россией территориях. Российские перевозчики опасаются перебоев с поставками продуктов и предлагают создать на полуострове трехмесячный запас продовольствия.

«Представители российских транспортных компаний предлагают сформировать во временно оккупированном Крыму трёхмесячный запас продовольствия из-за угрозы перебоев с перевозками по трассе Р-280 «Новороссия», которая пролегает по оккупированным территориям Украины», — говорится в сообщении.

По словам перевозчиков, из-за усиления атак украинских беспилотников всё меньше компаний соглашаются доставлять грузы в Крым по так называемому сухопутному коридору. Несмотря на то, что пока серьезных перебоев с поставками продовольствия на полуострове не фиксируется, стоимость перевозки одного грузовика из Москвы в Крым выросла с 250 тысяч до 1 млн рублей.

Российские перевозчики ожидают, что зимой ситуация может ухудшиться из-за морозов, снегопадов и гололеда. Правозащитники отмечают, что проблему усугубляет значительная зависимость оккупированного полуострова от поставок продуктов из России.

По данным представителя так называемой торгово-промышленной палаты оккупированного Крыма Романа Бульенова, полуостров самостоятельно обеспечивает лишь 25% потребностей в мясе и 35% — в молочной продукции, добавили в КРЦ.

Дополнительные трудности создает работа Керченской паромной переправы, которая функционирует с ограничениями. По информации правозащитников, при перевозках приоритет отдается грузам российского Минобороны и ФСБ. В то же время транспорт с продуктами питания и медикаментами может ждать переправы от трех до 18 дней.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий движение паромов периодически приостанавливают.

Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ) со ссылкой на российские СМИ.

Назвать сроки восстановления автомобильной части Крымского моста, разрушенной ударами Сил обороны Украины более недели назад, пока невозможно, заявил в среду, 25 ноября, глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.

Восстановление Крымского моста в зимний период для российских войск является малореалистичным из-за сложных погодных условий. В то же время пока рано прогнозировать, смогут ли оккупанты быстро приступить к ремонту весной.

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