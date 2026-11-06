С начала полномасштабной войны Россия совершила против Украины почти 17 тысяч кибератак, — СБУ

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила против Украины почти 17 тысяч кибератак. Подавляющее большинство из них было организовано подразделениями российских спецслужб.

По его словам, большинство кибератак удалось нейтрализовать еще на начальном этапе. Из-за этого их последствия часто остаются незаметными для широкой общественности.

Калабашкин также отметил, что привлечь российских киберзлоумышленников к ответственности сложно, поскольку они находятся на территории России.

После кибератаки на одного из мобильных операторов в 2023 году Служба безопасности Украины начала рассматривать нападения на критическую инфраструктуру как военные преступления.

Иван Калабашкин привел пример возможных последствий таких атак: из-за сбоев в работе систем женщина не смогла вызвать скорую медицинскую помощь и скончалась.

Этот случай демонстрирует, что кибератаки могут представлять непосредственную угрозу жизни людей, а их последствия выходят далеко за пределы цифрового пространства.

Об этом во время Tallinn Digital Summit заявил заместитель начальника департамента кибербезопасности СБУ Иван Калабашкин, сообщает Forbes.

Системы экстренного оповещения в Украине и Российской Федерации — государстве-агрессоре — подверглись кибератакам в течение ночи, сообщает France 24. Во время атак пользователям в обеих странах транслировались ложные предупреждения о возможных ядерных ударах.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас прокомментировала российскую кибератаку на украинское приложение «Воздушная тревога». По её словам, такие действия являются частью более широкой войны России против Украины.

Украина осуществила кибератаку на российскую систему экстренных оповещений в ответ на действия Москвы, которая 1 ноября атаковала украинскую систему и распространила среди пользователей фейковые предупреждения о ядерной угрозе. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинская операция была ответом на российское вмешательство.

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