Вечером во вторник, 24 ноября, российские войска нанесли удары по Одесской области, в результате чего погибли 41-летний мужчина и 17-летний юноша. Еще трое человек получили ранения, в том числе 12-летний ребенок.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частный дом, производственное здание и легковые автомобили. На местах попаданий работают все соответствующие службы.

Источник: сообщение начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

Ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной. Энергетики уже частично восстанавливают питание критически важной инфраструктуры и ищут технические решения, чтобы постепенно вернуть свет остальным потребителям.

В Одессе с 23 по 27 ноября включительно школьники будут учиться дистанционно. Такое решение принято из-за значительных перебоев с электроэнергией, теплом и водой в городе. Детские сады в этот период будут работать только с дежурными группами.

В Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения электроэнергии. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики осмотрят поврежденное оборудование и начнут восстановительные работы.

В результате вражеского обстрела Одессы 18 ноября 2026 года повреждения получило здание Музея современного искусства.

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