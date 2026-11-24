Российский военный пытался проникнуть в украинский тыл, чтобы установить там флаг РФ. Однако бойцы 225-го отдельного штурмового полка обнаружили и перехватили его.

Об этом рассказали в своём Telegram-канале бойцы 225-го отдельного штурмового полка, опубликовав видео с ликвидацией захватчика.

По словам наших воинов, противник продолжает отправлять так называемых знаменосцев, надеясь, что хотя бы одному из них удастся добраться до какого-нибудь населенного пункта, чтобы затем заявить о фальшивом «контроле» над ним.

«Российская сторона продолжает попытки установить свои флаги в украинском тылу. На этот раз оккупант выбрал кратчайший путь — напрямую через поле. Маршрут оказался короче, чем планировалось. А финал — предсказуемым», — рассказали украинские бойцы.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские защитники ликвидировали ещё 1848 военнослужащих РФ. Новые данные о потерях противника обнародовали по состоянию на 24 ноября 2026 года.

На фронте зафиксировали 123 столкновения, самая горячая ситуация — на Константиновском направлении.

На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений, наиболее напряженная обстановка наблюдалась на двух направлениях.

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