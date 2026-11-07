Видео: Бойцы 413-го полка «Рейд» продемонстрировали уничтожение российских средств военной связи

Операторы подразделения нанесли удары по антеннам и ретрансляторам российских войск, нарушив работу их систем связи. Видео поражения целей обнародовал 413-й полк «Рейд».

Видео боевых действий обнародовал 413-й полк Сил беспилотных систем «Рейд».

На кадрах — серия ударов украинских дронов по российским антеннам, вышкам связи и ретрансляторам.

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С помощью этого оборудования оккупанты поддерживают связь между подразделениями, передают команды и обеспечивают работу беспилотников.

«После ударов „Рейда“ в эфире противника наступает тишина», — отметили в полку.

Поражение таких объектов нарушает работу российских коммуникационных сетей и вынуждает противника искать новые способы поддерживать связь между позициями и пунктами управления.

Для операторов «Рейда» это уже привычные цели.

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