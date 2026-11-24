На Добропольском направлении бойцы бригады «Кара-Даг» взяли в плен российских штурмовиков. По имеющимся данным, их задачей было установить российские флаги на определённых позициях.

По словам наших воинов, задача таких «знаменосцев» — создать иллюзию контроля над территорией, чтобы погасить «кредиты» командования.

«Российские генералы хорошо научились брать населенные пункты „в кредит“, закрашивая на картах все новые участки, которые де-факто не контролируют. Расплачиваться за такие „кредиты“ приходится личному составу оккупационной группировки, нередко — ценой жизни. Оккупантам, попавшим на это видео, повезло. Бойцы бригады „Кара-Даг“ взяли их в плен при попытке инфильтрации», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

Видео с их показаниями по этому поводу опубликовал во вторник, 24 ноября, 1-й корпус НГУ «Азов».

Напомним, что в начале октября украинские штурмовики отбросили россиян на Добропольском направлении.

Российские войска осуществили одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового прорыва на Добропольском направлении. Украинские пограничники совместно с смежными подразделениями сорвали наступление оккупантов.

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