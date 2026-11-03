Видео: Десантники уничтожили склад боеприпасов и позиции россиян на Купянском направлении

На Купянском направлении украинские десантники нанесли удары по военным объектам российских оккупантов. В результате операции был уничтожен склад с боекомплектом, поражены укрытия и личный состав противника.

Оккупанты понесли отдельные потери в средствах связи и радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что вывод из строя этих систем затрудняет управление подразделениями, нарушает координацию действий противника и ограничивает возможности применения беспилотных комплексов.

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«Несмотря на сложную ситуацию на направлении и постоянные попытки противника наращивать силы, десантники 77-й ОАеМБр продолжают удерживать обозначенные рубежи и наносить удары по вражеским целям, затрудняя подготовку новых штурмов и дальнейшее продвижение оккупантов», — сообщили в 77-й бригаде.

На фронте за сутки произошло 206 боевых столкновений, больше всего — на Константиновском направлении.

Общие боевые потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения превысили 1,59 млн человек. По состоянию на 3 ноября 2026 года украинская сторона оценивает количество ликвидированных российских военных примерно в 1 594 830 человек, из них 2060 — за последние сутки.

В октябре РФ потеряла рекордные 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными — Минобороны.

За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской территории, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь территорий, которые удалось захватить российским оккупационным войскам за тот же период.

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