Операторы 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis уничтожили автомобиль, на котором оккупанты направлялись к своим позициям.

На видео, обнародованном 7-м корпусом быстрого реагирования ДШВ, видно, что машина, похожая на УАЗ «буханка» со срезанной крышей, была доверху заполнена захватчиками.

Украинский FPV-дрон дождался транспорта на маршруте и нанёс удар.

В 7-м корпусе отметили, что оккупанты вновь столкнулись с проблемами логистики.

Источник: 7-й корпус ДШВ

Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также захватили документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.

Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

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