Видео: Игнат заявил, что ракет Patriot, израсходованных на Ближнем Востоке, хватило бы Украине на долгие годы

Украина могла бы иметь запас ракет для систем Patriot на несколько лет, если бы значительная часть перехватчиков не была использована на Ближнем Востоке. В то же время боевой опыт помог украинским военным изменить тактику применения этих систем противовоздушной обороны.

Об этом в подкасте РБК-Украина «ЭТО БАЗА» заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он пояснил, что украинские военные за время полномасштабной войны изменили подходы к применению американских комплексов. В частности, они научились использовать Patriot в различных тактических ситуациях и рациональнее расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики.

По словам Игната, украинский опыт применения Patriot существенно отличается от подходов, которые используют другие страны. Один из примеров — возможность применять комплекс не только со стационарных позиций, но и для засад с последующей сменой местоположения.

«Например, можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, «блуждающим»: устроить засаду, сбить пять самолетов и вернуться невредимым», — пояснил представитель Воздушных сил.

Он упомянул и случай в Брянской области, приведя его в качестве примера возможностей украинских военных при применении американских систем ПВО.

Еще одно отличие касается расхода боеприпасов. По словам Игната, украинские расчеты научились применять одну ракету против одной цели, тогда как на Ближнем Востоке в отдельных случаях могли запускать по восемь перехватчиков одновременно.

Он пояснил, что у Patriot есть три режима работы: автоматический, полуавтоматический и ручной.

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По его словам, в автоматическом режиме система может выпустить значительное количество перехватчиков. Из-за этого при отсутствии соответствующего боевого опыта на одну цель могли направлять сразу весь пакет ракет из пусковой установки.

«Из-за отсутствия такого опыта они могли на один Shahed или одну баллистическую ракету выпустить сразу весь пакет противоракет из пусковой установки», — добавил Игнат.

По его оценке, количества ракет, использованных на Ближнем Востоке, хватило бы Украине на несколько лет работы этих систем.

«Поэтому мы и оказались сейчас в том кризисе, в котором находимся, ведь того, что было израсходовано на Ближнем Востоке, нам хватило бы еще на несколько лет боевой эксплуатации систем Patriot», — подытожил Игнат.

Между тем Украина просит Швецию помочь с ракетами для Patriot и IRIS-T.

В свою очередь Россия может усилить баллистические удары, пока Украина ждет ракет Patriot.

На этом фоне Польша отказалась передать Украине ракеты для систем Patriot.

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