Видео: Лубинец обсудил с российским омбудсменом вопрос обмена пленными

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с Яной Лантратовой относительно механизма предстоящего обмена. По его словам от 14 ноября, российская сторона подтвердила, что речь идет как минимум о тысяче человек.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщает в Telegram.

«После появления информации о возможности обмена я сразу связался с Яной Лантратовой, чтобы обсудить дальнейшие механизмы его реализации. В ответ получил подтверждение, что речь идет как минимум о 1 000 человек. В то же время работа должна продолжаться, чтобы эта цифра была как можно больше», — отметил Лубинец.

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По его словам, украинская сторона озвучила позицию, что среди тех, кого вернут, обязательно должны быть как военнопленные, так и незаконно задержанные украинские гражданские лица.

До этого команда Трампа приступила к подготовке к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РФ.

Напомним, что Украина и Российская Федерация в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) договорились о крупном обмене военнопленными.

По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали варианты обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500».

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в ходе переговоров украинской делегации в Абу-Даби особое внимание будет уделено гуманитарным вопросам, в частности возвращению украинских военнопленных.

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