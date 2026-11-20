Видео: на Гуляйпольском направлении ВСУ уничтожили артиллерийские орудия оккупантов
Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады поразили четыре замаскированные пушки россиян на Гуляйпольском направлении.
Среди уничтоженной техники — две пушки 2А36 «Гиацинт-Б» и две 2А65 «Мста-Б».
Цели были обнаружены и поражены с помощью ударных беспилотников.
Источник: 44-я отдельная артиллерийская бригада.
Накануне экипажи украинских истребителей Су-27 нанесли удар по месту дислокации российских операторов беспилотников в городе Белицкое Донецкой области. Операцию выполнили пилоты Воздушных сил ВСУ.
В течение 16 ноября и в ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по средствам разведки и радиоэлектронной борьбы российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Украинские военные 17 и 18 ноября нанесли удары по объектам российской военной логистики в Луганской и Курской областях, а также подтвердили повреждение трех военно-транспортных самолетов РФ. Один из самолетов — Ил-76 — получил очень значительные повреждения.