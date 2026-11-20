Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады поразили четыре замаскированные пушки россиян на Гуляйпольском направлении.

Среди уничтоженной техники — две пушки 2А36 «Гиацинт-Б» и две 2А65 «Мста-Б».

Цели были обнаружены и поражены с помощью ударных беспилотников.

Источник: 44-я отдельная артиллерийская бригада.

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