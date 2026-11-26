Утром 26 ноября над левобережной частью Киева заметили большой столб дыма, который был виден даже из Оболонского района. По предварительной информации, пожар возник недалеко от станции метро «Лесная», вероятно, вблизи маркет-молла «Дарынок».

Очевидцы опубликовали видео, на котором видно густое тёмное облако дыма, поднимающееся выше окружающих домов.

На момент публикации столичные власти ещё не прокомментировали инцидент.

Между тем в ночь на 26 ноября Россия атаковала Киев. Около семи утра Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о последствиях удара в Деснянском районе столицы.

По данным спасателей, пострадали семь человек, среди них двое детей. В одном из мест попадания возник масштабный пожар, а также были разрушены нежилые постройки. Еще в одном месте также произошло возгорание и были зафиксированы разрушения.

Точных адресов поврежденных объектов в ГСЧС не уточнили. В то же время торговый центр «Даринок», вблизи которого, по предварительным данным, возник пожар, расположен именно в Деснянском районе Киева. Связано ли возгорание возле станции метро «Лесная» с ночной российской атакой, пока официально не сообщалось.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/video-output-b5eed560-55ac-43e8-a1fd-f30c448125db-1.mp4

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/video-output-307ead18-a0bd-4eea-ba11-e4d32dffb9a6-1.mp4

Об этом сообщили в местном паблике «Киевский Движ».

Напомним, за сутки российские войска атаковали 46 населенных пунктов региона. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району по состоянию на утро 26 ноября пострадали 18 человек, среди них трое детей.

Ранее россияне с помощью дрона убили двух человек в гражданском автомобиле в Харьковской области.

Днём в среду, 25 ноября, российские войска атаковали беспилотником объект энергетики в Полтавском районе, в результате чего четыре человека получили травмы.

В результате российской атаки в ночь на 25 ноября было повреждено здание гостиницы-общежития Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве. Взрывная волна выбила окна с первого по девятый этажи. Жильцы не пострадали.

Читай нас в