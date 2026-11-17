В результате очередной российской атаки 17 ноября в Ровенской области было повреждено гражданское предприятие и разрушено здание. На месте удара возник пожар.

Спасатели оперативно потушили огонь. Погибших и пострадавших нет.

Источник: ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

На площади Независимости в Ровно установили тестовый образец мобильного укрытия, бесплатно предоставленный городу компанией-производителем. Автоматизированная металлическая конструкция рассчитана на 15–16 человек, оборудована сиденьями, сетью Wi-Fi, освещением, розетками и адаптирована для маломобильных групп населения и людей в инвалидных креслах.

20 октября российские террористы нанесли удар по кладбищу в Ровно. Вражеский дрон атаковал сектор, где похоронены погибшие защитники Украины.

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