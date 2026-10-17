Видео: В Ровенской области в результате ночной атаки россиян на предприятии вспыхнул пожар

Российские террористические войска ночью 17 октября атаковали Ровенскую область. В результате вражеского удара на территории одного из предприятий возник пожар, пострадали два человека.



По информации спасателей, после обстрела на предприятии возник пожар. На место происшествия прибыли подразделения ГСЧС, которые ликвидировали пожар. По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали два человека.

Пока неизвестно, о каком именно предприятии идет речь и какие масштабы повреждений зафиксированы. Информации о площади пожара и других возможных последствиях обстрела пока нет.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

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Напомним, что в ночь на субботу, 17 октября, российские террористические войска атаковали Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, «Калибрами» и 332 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.

В Херсоне в результате ночного авиаудара РФ погиб водитель скорой помощи, а младенец получил ранения.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали Харьков ракетами «Бандероль». Удар пришелся по многоэтажному дому, в результате чего пострадали девять человек.

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