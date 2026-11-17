Видео: Оккупант, записанный в перехваченном сообщении ГУР, жалуется, что вынужден пить собственную мочу
Российский захватчик из 103-го мотострелкового полка во время радиоперехвата пожаловался командиру на отсутствие питьевой воды и равнодушие руководства.
По его словам, из-за длительного употребления мочи у него даже опухли губы.
В разговоре оккупант с позывным «Ястреб» заявил, что больше не будет просить воду, поскольку командованию безразличны его проблемы.
Перехват обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Там отметили, что единственным шансом захватчика получить воду, еду и сохранить жизнь является сдача в плен.
Источник: ГУР Минобороны Украины.
Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.
Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также изъяли документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.
Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.