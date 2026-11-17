Российский захватчик из 103-го мотострелкового полка во время радиоперехвата пожаловался командиру на отсутствие питьевой воды и равнодушие руководства.

По его словам, из-за длительного употребления мочи у него даже опухли губы.

В разговоре оккупант с позывным «Ястреб» заявил, что больше не будет просить воду, поскольку командованию безразличны его проблемы.

Перехват обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Там отметили, что единственным шансом захватчика получить воду, еду и сохранить жизнь является сдача в плен.

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Источник: ГУР Минобороны Украины.

Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также изъяли документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.

Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

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