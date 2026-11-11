Видео: Перехватчики 23-й бригады НГУ за 10 дней ноября уничтожили 262 российских дрона «Молния-2», сообщил Пивненко

Экипажи перехватчиков 23-й бригады Национальной гвардии Украины «Хортица» сбили 262 беспилотника «Молния-2» за первые десять дней ноября. О результатах работы сообщил командующий НГУ генерал-майор Александр Пивненко.

«Среди перехваченных целей — БПЛА КВС и «Молния-13», которые пополнили список уничтоженных экипажами вражеских разработок. Каждое такое поражение ограничивает возможности противника вести разведку, корректировать огонь и наносить удары по Запорожью», — написал он в Telegram.

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По его данным, кроме «Молний», уничтожено 53 FPV-дрона, 12 БПЛА К-8 «Двушка», шесть «Соколов», четыре КВС, три «Молнии-13», а также по одному дрону «Италмас», «Ланцет», КВО, Supercam и ZALA «Кощей».

Источник: Александр Пивненко

Дроны Нацгвардии поразили более 243 тысяч целей РФ — Пивненко.

Пивненко: РФ может вновь попытаться провести наступление с территории Беларуси.