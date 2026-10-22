Видео: Более 400 спасателей и полицейских ликвидируют последствия ночной атаки РФ на Киев

После трёх волн баллистических ударов России по Киеву в ночь на 22 октября к ликвидации последствий атаки были привлечены более 400 спасателей и полицейских. Пожары уже потушены, однако работы на местах попаданий продолжаются.

По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, специалисты расчищают завалы, фиксируют разрушения и извлекают обломки российских ракет.

«Всего оккупанты атаковали 12 регионов Украины и столицу. По Киеву нанесли три волны ударов баллистическими ракетами. К сожалению, один человек погиб. Еще более 20 человек, в том числе дети, получили ранения», — говорится в сообщении.

Повреждены жилые дома, станция скорой помощи, гипермаркет, почтовое отделение и монастырь. В частном секторе разрушены дома на нескольких улицах. В каждом из районов с первых минут работали спасатели и полицейские.

Уже удалось потушить все пожары. В настоящее время продолжается обливание конструкций водой и фиксация преступлений. В Печерском районе столицы взрывотехники полиции и группа разминирования ГСЧС извлекают часть вражеской ракеты, застрявшую в земле.

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«Благодарю каждого спасателя и полицейского, кто тушит пожары, оказывает помощь пострадавшим, документирует акт очередного российского террора, обеспечивает движение транспорта. Гвардейцам и пограничникам, которые в составе мобильных огневых групп этой ночью защищали украинское небо», — отметил Выговский.

Напомним, Россия атаковала Печерский район Киева, повреждены жилые дома и станция скорой помощи.

Ранее в Киеве показали последствия атаки РФ на «Эпицентр» на Почайной.

В ночь на 22 октября в результате российского удара по столице был уничтожен гипермаркет «Эпицентр» на Почайной в Оболонском районе Киева.

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